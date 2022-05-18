Дождались обещанного. «Собянинские» трамваи могут добраться до Бийска уже в мае

«Подаренные» мэром Москвы трамваи точно приедут в Бийск летом. Возможно, их привезут ещё раньше — в мае. Об этом amic.ru сообщили в МУП «Бийскгортранс».

Сейчас техника стоит в барнаульском депо, она передана Алтайскому краю, и отвечает за неё министерство транспорта региона.

В ведомстве amic.ru рассказали, что с их стороны все документы на транспортировку уже готовы. По сути, бийской администрации остаётся только забрать вагоны. И теперь всё зависит от них, отмечают в минтрансе. В мэрии наукограда оперативно вопрос о сроках поставки трамваев в Бийск amic.ru не прокомментировали. Однако в МУП «Бийсктранс» отметили, что власти договорились с барнаульским перевозчиком.

МУП уже готово принять вагоны и надеется как можно скорее выставить транспорт на линию. Там признаются, что трамваи «крайне им необходимы».

«Бийский рабочий» уточняет, что трамваи ожидают в наукограде в течение месяца. А к концу лета их должны запустить.

Между тем, в Барнауле «собянинские» трамваи Tatra T3 SU вышли на линию 17 мая 2022 года. Они ездят по маршрутам № 4, 5 и 7. Перекрашивать вагоны не стали — они остались синего цвета.

Всего мэр Москвы Сергей Собянин «подарил» Алтайскому краю 10 трамваев. Их привезли в Барнаул ещё осенью 2021 года. Пять из них оставили в краевой столице, а ещё пять достанутся Бийску. Ранее «Бийский рабочий» писал, что трамваи доставят в наукоград в два этапа. Два вагона первым рейсом и ещё три — вторым.

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