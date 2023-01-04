Число погибших в Макеевке российских военных выросло до 89
Виновных в трагедии пообещали привлечь к ответственности
04 января 2023, 14:01, ИА Амител
Число российских военнослужащих, погибших в ДНР при ударе по Макеевке, выросло до 89 человек, сообщает РИА Новости.
Напомним, в полночь 1 января украинская сторона нанесла удар шестью снарядами HIMARS по пункту временной дислокации российских военных. Два реактивных снаряда перехватила ПВО, ещё четыре попали в здание. Ранее сообщили о 63 погибших.
«К сожалению, в ходе разбора завалов железобетонных конструкций количество погибших наших товарищей увеличилось до 89», — сообщил первый замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил генерал-лейтенант Сергей Севрюков.
По его словам, основная причина трагедии — массовое использование мобильных телефонов: якобы противник по сигналам определил координаты расположения военнослужащих и нанёс удар.
«В настоящее время принимаются необходимые меры по исключению подобных трагических происшествий в будущем. По итогам расследования виновные должностные лица будут привлечены к ответственности», — подчеркнул Севрюков.
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