Число погибших в Макеевке российских военных выросло до 89

Виновных в трагедии пообещали привлечь к ответственности

04 января 2023, 14:01, ИА Амител

Фото: t.me/readovkanews

Число российских военнослужащих, погибших в ДНР при ударе по Макеевке, выросло до 89 человек, сообщает РИА Новости.

Напомним, в полночь 1 января украинская сторона нанесла удар шестью снарядами HIMARS по пункту временной дислокации российских военных. Два реактивных снаряда перехватила ПВО, ещё четыре попали в здание. Ранее сообщили о 63 погибших.

«К сожалению, в ходе разбора завалов железобетонных конструкций количество погибших наших товарищей увеличилось до 89», — сообщил первый замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил генерал-лейтенант Сергей Севрюков.

По его словам, основная причина трагедии — массовое использование мобильных телефонов: якобы противник по сигналам определил координаты расположения военнослужащих и нанёс удар.