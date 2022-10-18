Число погибших в результате падения бомбардировщика в Ейске выросло до 13 человек

Число погибших в результате падения военного самолёта Су-34 в городе Ейске Краснодарского края выросло до 13 человек, пишет ТАСС со ссылкой на МЧС России.

В пресс-службе ведомства также сообщили, что спасатели уже завершили разбор завалов на месте крушения истребителя.

«За время поисково-спасательной операции спасены 68 человек, ещё более 360 были эвакуированы», — приводит агентство данные министерства.

Бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в жилом массиве в Ейске вечером 17 октября. В результате происшествия загорелось топливо, и огонь перекинулся на жилую девятиэтажку, в которой проживает около 600 человек. В Минобороны заявляли, что истребитель потерпел крушение при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа. Лётчики катапультировались.