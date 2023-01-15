Что известно о крушении самолета в Непале, на борту которого находились четверо россиян

Дипломатическая миссия официально подтвердила, что все граждане России погибли

15 января 2023, 15:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

15 января в Непале потерпел крушение пассажирский самолёт авиакомпании Yeti Airlines. Рассказываем, что известно о трагедии на данный момент.

Что произошло?

Самолёт АTR 72, принадлежащий авиакомпании Yeti Airlines, потерпел крушение при взлёте. Местные жители сняли момент авиакатастрофы.

Сколько человек было на борту?

Всего самолёт АTR 72 способен перевозить до 74 пассажиров. По данным властей Непала, на борту рухнувшего лайнера находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Среди пассажиров были и иностранцы: индийцы, австралийцы, французы и аргентинцы. Также на борту самолёта находились четверо россиян.

Что стало с людьми?

По данным местных СМИ, все, кто находился на борту самолета, в результате крушения погибли. Дипмиссия официально подтвердила гибель и четырех граждан России.

Как на падение самолета отреагировали местные власти?

Премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал созвал экстренное заседание кабинета министров. Он также выразил сожаление в связи с катастрофой и поручил провести спасательные работы.