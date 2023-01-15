Опубликовано видео падения самолёта в Непале, в котором летели россияне
В данный момент выясняются причины ЧП
15 января 2023, 15:06, ИА Амител
В Непале самолёт авиакомпании ATR 72, принадлежащий авиакомпании Yeti Airlines, потерпел крушение между старым и новым аэропортом города Покхара, сообщает RT. В соцсетях опубликовано видео падения воздушного судна.
Напомним, в самолёте было 72 человека, из них четыре члена экипажа и 68 пассажиров. На борту было четверо граждан России. Как уточняют местные СМИ, в катастрофе никто не выжил.
Премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал созвал экстренное заседание правительства из-за крушения самолёта. В данный момент выясняются причины ЧП.
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