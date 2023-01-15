Опубликовано видео падения самолёта в Непале, в котором летели россияне

В данный момент выясняются причины ЧП

15 января 2023, 15:06, ИА Амител

В Непале самолёт авиакомпании ATR 72, принадлежащий авиакомпании Yeti Airlines, потерпел крушение между старым и новым аэропортом города Покхара, сообщает RT. В соцсетях опубликовано видео падения воздушного судна.

Напомним, в самолёте было 72 человека, из них четыре члена экипажа и 68 пассажиров. На борту было четверо граждан России. Как уточняют местные СМИ, в катастрофе никто не выжил.

Премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал созвал экстренное заседание правительства из-за крушения самолёта. В данный момент выясняются причины ЧП.