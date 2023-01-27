"Дадим по 10 га". Депутат призвал поднять демографию за счёт американцев и европейцев

Справедливоросс Дмитрий Гусев считает, что если начать раздавать землю иностранцам, то люди к нам "ломанутся"

27 января 2023, 11:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Депутат Госдумы, первый замруководителя фракции "Справедливая Россия – За правду" Дмитрий Гусев предложил поднять демографию в РФ за счёт европейцев и американцев, которым можно было бы бесплатно раздавать землю.

"Надо просто провести большую кампанию в Европе и Америке: "Приезжайте к нам, дадим по 10 гектаров, будете у нас работать!" Люди оттуда ломанутся. Семь миллионов людей, европейцев и американцев, у которых сейчас наступает ад и ужас, с удовольствием приедут к нам. Нужна другая культура, которая будет создавать произведения искусства, как раз про то, что это нормально – трое, четверо, пятеро, шестеро детей", – приводит слова парламентария Ura.ru.

Чиновник отметил, что Россия за последние десятилетия потеряла десятки миллионов человек. Только за прошедший год население сократилось на 1,5 млн жителей, и это "ужасные цифры".

Ранее депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия – За правду" во главе с Сергеем Мироновым предложили правительству установить возраст выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, работающих в новых регионах РФ.