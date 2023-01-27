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"Дадим по 10 га". Депутат призвал поднять демографию за счёт американцев и европейцев

Справедливоросс Дмитрий Гусев считает, что если начать раздавать землю иностранцам, то люди к нам "ломанутся"

27 января 2023, 11:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Депутат Госдумы, первый замруководителя фракции "Справедливая Россия – За правду" Дмитрий Гусев предложил поднять демографию в РФ за счёт европейцев и американцев, которым можно было бы бесплатно раздавать землю.

"Надо просто провести большую кампанию в Европе и Америке: "Приезжайте к нам, дадим по 10 гектаров, будете у нас работать!" Люди оттуда ломанутся. Семь миллионов людей, европейцев и американцев, у которых сейчас наступает ад и ужас, с удовольствием приедут к нам. Нужна другая культура, которая будет создавать произведения искусства, как раз про то, что это нормально – трое, четверо, пятеро, шестеро детей", – приводит слова парламентария Ura.ru.

Чиновник отметил, что Россия за последние десятилетия потеряла десятки миллионов человек. Только за прошедший год население сократилось на 1,5 млн жителей, и это "ужасные цифры". 

Ранее депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия – За правду" во главе с Сергеем Мироновым предложили правительству установить возраст выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, работающих в новых регионах РФ.

 

Комментарии 34

  • А че это он НАШУ землю раздает ?! Кто он такой?
    27 января, Гость   Ответить
  • Точно, дать им в Херсоне. Вот прям сразу за окопами.
    27 января, Гость   Ответить
  • Точно, дать им в Херсоне. Вот прям сразу за окопами. **** А ты прямо остроумная) юмор - высший. Тебе бы еще Усы сбрить - вообще бы цены не было.
    27 января, Гость   Ответить
  • про европейцев и американцев - у которых наступает ад и ужас - прикольно)
    27 января, Гость   Ответить
  • про европейцев и американцев - у которых наступает ад и ужас - прикольно) *** Интересно: а ты американец или европеец? Или ты просто из-под ВПН Медузу читаешь?
    27 января, Гость   Ответить
  • Интересно, а почему нашим нельзя по 10 га предложить? А только 1 да и то в глухой тайге, куда только на медведях добраться и обещанных с коммуникациями дорог не дождаться при этой жизни? Почему как своим, так обойдутся, а как иностранцам, сбегунам, выводителям денег за рубеж так всегда особые условия? Что за умышленное поощрение предательства и задавливания своих?
    27 января, Гость   Ответить
  • Я мого чего читаю, а вот Ваш единственный источник мне понятен
    27 января, Гость   Ответить
  • Семь миллионов людей, европейцев и американцев, у которых сейчас наступает ад и ужас ******* Это где он увидел такое? Куча роликов и телеканалов онлайн на ютьюбе - и ничего подобного не видно. Впрочем, то, что наши "слуги народа" уже с областных и краевых уровней не таясь, публично ведут уровень жизни долларовых мультимиллионеров видно всем. А масквабад буквально захлёбывается в деньгах от нефти.
    27 января, Гость   Ответить
  • пусть право первой ночи предложит ввести и разрешить многоженство для иностранцев. бггг
    27 января, Гость   Ответить
  • Опять вещания про ютьюб и Москабад) это сталинка у нас проснулась) корявая, а че так поздно в эфир выходишь?) про ютьюб не стану разоряться - всем и так понятно, что в ютьюбе, как и вообще в интернете, масса контента, который либо создан пропагандистами, либо примитивами. Любую инфу необходимо фильтровать. Далее: я повторю вопрос - почему Москва - Москвабад? Чем тогда называть Париж с Берлином? Там тонированных несравнимо больше и они несравнимо наглее.
    27 января, Гость   Ответить
  • что-то справедливо росы, все время хотят всем все раздать, особенно иностранцам. я бы провел на месте ФСБ проверку, не инагенты ли они
    27 января, Гость   Ответить
  • Чем тогда называть Париж с Берлином? Там тонированных несравнимо больше и они несравнимо наглее.****** Наводнение Европы после Второй Мировой выходцами из Африки и Ближнего востока - это часть плана Маршалла-Моргентау по "недопущению нацизма". У нас те же закулисные силы с тоё же целью массово завозят выходцев из "братской средней азии". Концепция "закулисы" хорошо известна и провозглашена ещё в "ветхом завете" - должен остаться один народ. Только ради этого ведётся СВО. И то ли ещё будет!
    27 января, Гость   Ответить
  • В шоке. Они что там курят? Раздать нашу землю людям, которые не могут отстоять свои интересы? У себя пусть работают. Бесплатно по 10 га. и наши разберут. А то им бесплатно, а нам как всегда чем дороже, тем лучше.
    27 января, Гость   Ответить
  • Российские чиновники, ежеквартально бегущие в Лондон с наварованным баблом - это реалии современной России, а вот стремящиеся на ПМЖ в Россию западные политики и чиновники - это пока бред в воспалённой от непосильного труда голове депутата.
    27 января, Гость   Ответить
  • Бесплатно по 10 га. и наши разберут. - и много таких, вон ломаниулись на дальнем востоке хватать ртом и опой и осталось от силы пол %
    27 января, Гость   Ответить
  • И эти представляют интересы народа РФ? Да это же враги российского народа. И почему их до сих про не объявили иностранными агентами?
    27 января, Гость   Ответить
  • "наступает ад и ужас" --- Что-то не видно "ада и ужаса" у американцев по каналам в ютубе, откуда он это берет? =) Люди живут обычной жизнью, многие и политикой не интересуются.
    27 января, Гость   Ответить
  • Где таких люмпенов-маргиналов берут?! Своих убиваем , чужих приглашаем...
    27 января, Гость   Ответить
  • Российские чиновники, ежеквартально бегущие в Лондон с наварованным баблом ***** Сталинка, это только в твоем воспаленном разуме. Никто из чиновников высокого ранга не убежал. Был только чубайс. Ему позволил уехать только потому, что он у семьи Эльциных в 1996 отличился. А нынешний дал слово семейных не трогать. Убрать от власти - это да. Но не на нары. К глубочайшему разочарованию всех нас.
    27 января, Гость   Ответить
  • Еще деревню крепостных каждому.
    27 января, Гость   Ответить
  • Что-то не видно "ада и ужаса" у американцев по каналам в ютубе, **** Опять про ютьюб) выоткуда такие рождаетесь, что у вас ютьюб это определение качества контента. Вас, наверное другой дырой рожают…
    27 января, Гость   Ответить
  • есть старинная поговорка - Бей своих, что бы чужие боялись.
    27 января, Гость   Ответить
  • «это нормально – трое, четверо, пятеро, шестеро детей». Ага, и зарплата тридцать тысяч.
    27 января, Гость   Ответить
  • Бред- самое мягкое и цензурное определение этого "предложения". Им когда в думе мандаты раздают, не помешало бы обследование у психиатра проходить...
    27 января, Гость   Ответить
  • Американцы и европейцы для этого подчищают народ в Украине и России чтобы заселиться на обжитые тёпленькие места? Они там в панике от нагнетаемого страха (спящий вулкан, потоп от глобального потепления, падение астероида и прочих страшилок) Пусть на Земле, вместо развязывания войн, пустыни обживают или на Марс переселяются. Гражданство никто не отменял, но принимать надо по их меркам пусть в Россию везут "ума палату", и ещё "вагон и маленькую тележку ".
    27 января, Гость   Ответить
  • что у вас ютьюб это определение качества контента. ----- А где посмотреть про ад и ужас на западе?
    27 января, Гость   Ответить
  • Про про ад и ужас у нас - легко - загляни в любую деревеньку.
    27 января, Гость   Ответить
  • "Вас, наверное другой дырой рожают…" --- Гость, не хами, пацан. И лучше о своей дырке переживай. Чем тебе ютуб не угодил? Полно каналов, где реальная жизнь обычных людей показана. Нет, вы, маньяки, всех в обмане подозреваете. Ну где эти бедные и нуждающиеся амерканцы, которые рвутся толпой в Россию, спасаясь от "ада и ужаса" в США?
    27 января, Гость   Ответить
  • "А где посмотреть про ад и ужас на западе?" --- Гость, только в больной голове некоторых психически нездоровых людей.
    27 января, Гость   Ответить
  • А своим за 10и-кратную цену? Я бы то же взял 10га, но по нашим ценам не реально(
    27 января, Гость   Ответить
  • А ад и ужас наступают где? В самых богатых странах мира, да? Ничего себе! Что же тогда буде с остальными небогатыми...
    27 января, Гость   Ответить
  • Гость, и я поразился. Ад и ужас в Европе ))))) Пусть этот депутат срочно забирает своих детей оттуда! Аж страшно за них стало.
    27 января, Гость   Ответить
  • Никакие иностранцы не возьмут даже 1 га земли в стране, в которую запрещено инвестировать. Помните, были какие-то индексы инвестирования и там говорилось что вложения в Россию теперь нерентабельны. Иностранцы скорее купят землю в Африке, чем в России. Фантазирует депутат. Где он был до 2022? Почему тогда не вышел с таким приятным предложением? Сейчас уже поздно.
    27 января, Гость   Ответить
  • За такие слова надо уволить этого депутата! Запрещаю раздавать землю иностранцам! Земля народная, вот пусть нашему народу и раздают. Предателей развелось, разбазаривают непосильно нажитое!
    30 января, Гость   Ответить
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