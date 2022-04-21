ФСБ опубликовала кадры задержания экс-замглавы Барнаула Еремеева

Пресс-служба управления ФСБ РФ по Алтайскому краю опубликовала видео задержания экс-заместителя главы администрации Барнаула Юрия Еремеева. Бывшего чиновника задержали в собственном доме и отвезли в наручниках к следователям для дальнейшего разбирательства

Напомним, что Юрий Еремеев покинул пост замглавы руководителя аппарата мэрии Барнаула в конце 2021 года. На страницах в соцсетях он тогда написал, что к нему «возникли вопросы» со стороны правоохранительных органов, и уточнил, что они не связаны с его работой в горадминистрации Барнаула.

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20 апреля в СМИ появлялась информация о том, что правоохранители наведались к Еремееву домой с обыском. Позднее в ФСБ подтвердили задержание.

Предварительно установлено, что с 2015 по 2016 год, занимая должность главы администрации Центрального района города Барнаула, подозреваемый получил от гражданина взятку в виде оказания услуг по выполнению строительно-монтажных работ на принадлежащем ему земельном участке. Взятка предназначалась за назначение взяткодателя на руководящую должность в администрацию района.

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В связи с дачей признательных показаний Еремееву назначат меру пресечения в виде подписки о невыезде.