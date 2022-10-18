Глава Минздрава РФ Мурашко уточнил число погибших после крушения самолета в Ейске

По последним данным, в результате крушения бомбардировщика Су-34 в Ейске три человека погибли, 19 пострадали, передаёт оперштаб Краснодарского края со ссылкой на главу Минздрава РФ Михаила Мурашко.

Министр вместе с главой МЧС Александром Куренковым накануне прибыл на место ЧП по поручению президента Владимира Путина.

«На сегодняшний день у нас трое погибших, двое на месте, одна пациентка скончалась при поступлении в медицинскую организацию с тяжелыми ожогами, не несовместимыми с жизнью. 19 пациентам была оказана медицинская помощь. Четверо покинули больницу — это легкие повреждения, люди, не нуждающиеся больше в медицинской помощи. 15 человек находились на госпитализации. Из них четверо — на искусственной вентиляции легких в связи с тяжелыми ожогами, тяжелым состоянием. Они переведены в краснодарскую краевую больницу с привлечением вертолета», — сказал Мурашко.

Сейчас на госпитализации в Ейской ЦРБ находятся 11 пациентов, из них две беременные (12 недель и 32 недели). Также на лечении четверо детей. Все раненые сейчас в состоянии легкой и удовлетворительной степени тяжести, уточнил министр.

Вечером 17 октября военный самолёт Су-34 потерпел крушение в жилом массиве в Ейске. В результате происшествия произошло возгорание топлива и огонь перекинулся на жилую девятиэтажку, в которой проживает около 600 человек.

В Минобороны заявляли, что истребитель потерпел крушение при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа. Лётчики катапультировались.

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