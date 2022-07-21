Глава СКР Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о ДТП с автобусом на Алтае

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП в Алтайском крае, в результате которого пострадали дети, сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Председатель Следственного комитета России дал поручение и.о. руководителя СУ СКР по Алтайскому краю Колесниченко доложить о первоначальных следственных действиях по уголовному делу о ДТП, в результате которого пострадали дети (ч.1 ст. 238 УК РФ — выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — говорится в сообщении.

Днем 20 июля в Солонешенском районе с трассы съехал в автобус, в котором находилась спортивная команда из барнаульской школы олимпийского резерва — 33 ребенка и двое сопровождающих. Четверо детей и водитель получили травмы.

Следователи устанавливают все обстоятельства ДТП, а также допрашивают очевидцев. Ход и результаты расследования по поручению Бастрыкина поставили на контроль в центральном аппарате СК.

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Напомним, в прокуратуре Алтайского края ранее сообщили, что перевозка несовершеннолетних была осуществлена ненадлежащим образом, а безопасность детей спортшкола не обеспечила.