Главу алтайских «афганцев» Завалихина арестовали на два месяца

В Алтайском крае на 60 дней арестовали руководителя реготделения Российского Союза ветеранов Афганистана Сергея Завалихина. Об этом сообщил и.о. главы алтайских «афганцев» Вячеслав Павлюков.

По его словам, пока обвинений Завалихину не предъявили, а задержание может быть связано не с деятельностью организации, а с некими «коммерческими вопросами». Его соратники намерены добиваться для Завалихина изменения меры пресечения, так как состояние здоровья общественника достаточное тяжёлое, он инвалид и перенёс стентирование сердца, пишет «Толк».

Отметим, что о возможном задержании Сергея Завалихина СМИ сообщили ещё 8 декабря. Согласно ЕГРЮЛ, он возглавляет сразу две организации — уже упомянутое краевое отделение «Российского Союза ветеранов Афганистана» и Алтайскую краевую общественную организацию ветеранов войн.

13 декабря алтайские «афганцы» экстренно избрали Владислава Павлюкова на пост и.о. руководителя организации.