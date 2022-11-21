Преследовали Subaru. Появились подробности аварии с участием полицейского автомобиля в Барнауле

В ГИБДД Барнаула раскрыли подробности аварии с участием полицейского автомобиля на проспекте Строителей.

Напомним, ДТП случилось утром 21 ноября неподалёку от ТРЦ Galaxy. Служебная машина получила серьёзные повреждения.

По предварительным данным, автомобиль ГИБДД Skoda Octavia ехал по проспекту Строителей в сторону улицы Челюскинцев с включённой мигалкой и сиреной, преследуя автомобиль Subaru без номеров, который вдобавок двигался по полосе для общественного транспорта.

«Проезжая перекрёсток проспекта Строителей и улицы Челюскинцев на зелёный сигнал светофора служебный автомобиль столкнулся с трактором коммунальной службы, который не уступил ему дорогу, поворачивая на проспект. Пострадавших нет», — пояснили в ведомстве.

19 ноября на шоссе Ленточный Бор в Барнауле произошло смертельное ДТП. 30-летний водитель КамАЗа выехал на «встречку» и столкнулся с «Ладой Грантой» под управлением 59-летнего мужчины. В результате раненый шофёр легковушки скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.