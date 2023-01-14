Грузовик и легковушка столкнулись на оживлённом перекрёстке в Барнауле

Иномарку от удара раскрутило и отбросило от места ДТП

14 января 2023, 14:45, ИА Амител

Иномарка и грузовой автомобиль столкнулись на пересечении Павловского тракта и улицы Солнечная Поляна в Барнауле. Видеозапись с моментом аварии опубликована в сообществе Barnaul 22.

В ролике можно заметить, что всё произошло в пятницу, 13 января, в 12:27. Водитель Renault попытался проскочить перекрёсток, но в машину врезался грузовик, отчего легковушку закрутило и отбросило на несколько метров.

Есть ли в ДТП пострадавшие, не уточняется.

Напомним, в тот же день в Барнауле водитель легковушки выехал на встречную полосу, чтобы побыстрее попасть в гипермаркет "Лента".