Комбайн загорелся при уборке урожая в Алтайском крае

В Зональном районе Алтайского края во время уборки урожая загорелся комбайн «Ягуар», сообщили в региональном МЧС.

Происшествие случилось 17 сентября на окраине села Комарово. На пульт диспетчера сведения о возгорании поступили в 16:10.

Через 30 минут пожар потушили. Пройденная огнём площадь составила около трёх квадратных метров. У техники в результате инцидента пострадала жатка и наклонная камера.

«Благодаря усилиям пожарных и добровольцев удалось не допустить дальнейшего распространения пламени. Предварительная причина пожара — неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Камне-на-Оби произошёл пожар в магазине стройматериалов. Из здания эвакуировали восемь человек, в тушении участвовали 28 спасателей и семь автоцистерн.