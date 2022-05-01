Лесной пожар произошел в районе барнаульского Ковша

Лесной пожар произошёл в районе барнаульского Ковша. Как сообщают в паблике «Инцидент Барнаул», на месте работают до полудюжины пожарных экипажей.

В пресс-центре ГУ МЧС России по Алтайскому краю amic.ru рассказали, что площадь возгорания составляет 0,5 га. Угрозы жилым постройкам и иным объектам нет.

Напомним, что это уже не первый пожар за минувшие сутки, который случился в регионе. Ранее огонь повредил дома в двух дачных посёлках, а также уничтожил дом в Поспелихе.