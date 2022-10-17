Мальчик на мотоцикле погиб в ДТП на перекрёстке в Алтайском крае
Подросток не уступил дорогу и врезался в легковой автомобиль
В Алтайском крае погиб 12-летний подросток, управлявший гоночным мини-мотоциклом, сообщает региональное МВД.
Трагический случай произошёл в Павловском районе вечером 16 октября на трассе «Павловск — Колыванское — Ракиты — Топчиха».
«Подросток 2010 года рождения, управляя питбайком KAYO, на нерегулируемом перекрестке, двигаясь по второстепенной, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21099», — рассказали в ведомстве.
Несовершеннолетний скончался на месте происшествия до приезда скорой медпомощи.
Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, накануне в крае погибли два ребёнка: 14-летняя девочка в Новоалтайске перевернулась на квадроцикле, а в селе Повалиха девятилетний ребёнок перевернулся на мотоцикле.