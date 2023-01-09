Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в перевернувшемся на Алтае автобусе

Водитель не справился с управлением и вылетел с трассы

09 января 2023, 13:31, ИА Амител

Фото: прокуратура Алтайского края

Пяти пострадавшим в ДТП с автобусом в Панкрушихинском районе оперативно оказали медпомощь, сообщили в Минздраве Алтайского края.

Напомним, рано утром 9 января на территории Панкрушихинского района перевернулся рейсовый междугородний автобус с 54 пассажирами, следовавший по маршруту Караганда — Новосибирск. Пострадали пять человек, в том числе 12-летняя девочка.

«На месте происшествия работали две бригады скорой помощи. Для диагностики пострадавших с травмами лёгкой и средней степени тяжести направили в Панкрушихинскую ЦРБ. Одна девушка госпитализирована в Каменскую межрайонную больницу. Остальные пострадавшие в госпитализации не нуждались», — рассказали в министерстве.

Автобус Yutong, следовавший из Казахстана в Новосибирск, опрокинулся в 5 утра на 74-м километре автодороги К-08 — в 10 км от села Панкрушиха.

Предварительно, водитель не справился с управлением и вылетел с трассы, на которой был сильный гололёд. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Прокуратура и СК проверят перевозчика «на предмет надлежащей организации услуг».