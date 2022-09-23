Мобилизованные жители Алтайского края могут заключить брак в день подачи заявления. Об этом сообщили «КП-Барнаул» в управлении юстиции региона.

В ведомстве подчеркнули, что в Семейном кодексе есть пункт, позволяющий в определённых случаях зарегистрировать брак в день подачи заявления. Речь идёт о беременности, рождении ребёнка, непосредственной угрозе жизни и других обстоятельствах.

Среди жителей Алтайского края есть мобилизованные барнаульцы, которые воспользовались этим правом. Регистрации пройдут в пятницу, 23 сентября, и в субботу, 24 сентября.