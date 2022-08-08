С конца весны 2022 года в Барнауле, Заринске и Новоалтайске произошло несколько похожих ДТП с мотоциклами. Одно из них — в Барнауле — закончилось смертью водителя мототранспорта. В рубрике «Авторазбор» частный инструктор Сергей Волобуев рассказал, как можно избежать таких аварий и о чём нужно помнить в сезон, когда на дорогах очень много мотоциклов

27 мая в Барнауле на Комсомольском проспекте произошла авария с участием мотоциклиста. Водитель Toyota Fielder поворачивал налево и не уступил дорогу мотоциклисту на Honda, который двигался со встречного направления прямо. Мотоциклист получил серьёзные травмы и на следующий день скончался в больнице.

Похожее столкновение произошло в Новоалтайске в начале июня на пересечении улиц Октябрьская и 22-го Партсъезда. По информации пользователей соцсетей, мотоциклист попал в реанимацию.

И в конце июня произошло ещё одно ДТП по похожему сценарию в Заринске. Мотоцикл и автомобиль Toyota Cresta столкнулись на улице Строителей возле АЗС. По словам очевидца, мотоциклист остался жив, но серьёзно пострадал.

В нашей рубрике «Авторазбор» частный автоинструктор Сергей Волобуев рассказал, как можно избежать таких ДТП.

В комментариях к новостям об этих авариях пользователи соцсетей выражали разные точки зрения на то, кто виновен в столкновении. Особенно бурную дискуссию вызвала смертельная авария на Комсомольском проспекте в Барнауле.

По словам эксперта amic.ru, каждую ситуацию стоит разбирать детально. Но, например, ДТП в Новоалтайске, где движение на перекрёстке регулировалось светофором, можно трактовать однозначно: участник дорожного движения должен был уступить дорогу транспортному средству, имеющему преимущество по отношению к нему. В данной ситуации преимущество имел мотоциклист, который ехал прямо.

Вот, на что советует обратить внимание Сергей Волобуев, чтобы не оказаться в таком ДТП.

Избирательное внимание

Автомобилисты привыкли смотреть на другие автомобили и пешеходов — они их чаще видят. А мотоциклы видят реже и потому игнорируют их. В мотосезон нужно быть особенно внимательным и не торопиться.

Средства пассивной безопасности

Мотоциклисты — самая уязвимая категория, считает автоинструктор, потому что у них нет средств пассивной безопасности, таких как у водителей машин.

«Это подушка безопасности, каркас автомобиля и ремни безопасности».

Скоростной режим

Его следует соблюдать всем участникам дорожного движения, а особенно мотоциклистам. Пункт 10.1 правил дорожного движения гласит:

Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований правил. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.

Также Сергей Волобуев советует участникам дорожного движения не просто самим не допускать ошибок в управлении, но и исправлять ошибки других.

«Нужно стараться как бы предвидеть, предугадать ситуацию, как она будет развиваться. Тут не надо быть каким-то провидцем, чтобы это сделать в большинстве случаев».

Одновременно с этим эксперт amic.ru напоминает, что если у человека открыта только категория А, он сдавал экзамен только на автодроме: «Мотоциклист выезжает в город и опыта набирается на своей шкуре».

Стать заметнее

Мотоциклист может стать более заметным на дороге. Ночью или в тёмное время суток можно надевать светоотражающий жилет, а в светлое — пользоваться дальним светом фар.

«По правилам дорожного движения нам не всегда разрешают это делать [включать дальний свет], зависит от того, населённый это пункт или нет, но правила дорожного движения не совершенны, а мы должны думать о нашей безопасности».

Поменяться ролями

Чтобы лучше понимать других участников дорожного движения, говорит Сергей Волобуев, нужно оказаться на его месте. Например, человек, который получил права и ездит за рулём автомобиля, переходит дорогу не так, как это делают пешеходы без прав — более аккуратно и внимательно.