Мотоциклист, пострадавший в жестком ДТП в Барнауле 27 мая, умер в больнице

В горбольнице № 1 в Барнауле подтвердили информацию, что пострадавший вечером 27 мая мотоциклист скончался при оказании медицинской помощи. Об этом сообщает «Инцидент Барнаул».

Напомним, что, по предварительной информации, виновником жёсткого ДТП на проспекте Комсомольском оказался водитель Toyota Fielder, который при повороте налево не уступил дорогу мотоциклисту на Honda, который двигался со встречного направления прямо.

В результате ДТП телесные травмы также получил пассажир автомобиля Toyota. Ему была оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства данного происшествия, проводится проверка.