Двое человек пострадали в жестком ДТП с мотоциклом в Барнауле

Виновником жесткого ДТП с участием мотоциклиста оказался водитель Toyota Fielder. Как рассказали в барнаульском ОГИБДД, кроме 48-летнего байкера в результате аварии пострадал пассажир легкового автомобиля 35 лет.

Предварительно установлено, что водитель 1965 года рождения за рулем иномарки при повороте налево на нерегулируемом перекрёстке не уступил дорогу мотоциклисту на Honda, под управлением мужчины 1974 года рождения, который двигался со встречного направления прямо.

В результате ДТП телесные травмы получили пассажир автомобиля Toyota, мужчина 1987 года рождения. Ему была оказана медицинская помощь в ГБ, не госпитализирован. Байкера доставили в горбольницу №1 для оказания медицинской помощи. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства данного происшествия, проводится проверка.