На Алтае казаха осудят за ДТП, в котором погибли монголы

В Республике Алтай будут судить водителя, который вылетел в кювет и врезался в бетонное ограждение, сообщает региональная прокуратура.

Напомним, ДТП произошло 21 июля 2022 года на Чуйском тракте возле села Черга в Шебалинском районе.

«35-летний гражданин Республики Казахстан на автомобиле Toyota Previa допустил съезд с дороги в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства и его ударом о бетонное ограждение водопропускной трубы», — рассказали в ведомстве.

В результате два пассажира погибли и ещё двое получили тяжкий вред здоровью. Все пассажиры — граждане Монголии, которые направлялись к таможенному пункту в Кош-Агачском районе.

Водитель вину не признал, ссылаясь на «внезапную поломку машины». Ему грозит до семи лет лишения свободы за «нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

Ранее на Чуйском тракте погибла 24-летняя жительница Красноярского края, которая находилась на переднем сиденье в момент аварии.