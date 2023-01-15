На Алтае лёд на улице посыпали шлаком, от которого загорелась машина дорожников

Автомобиль, который порционно высыпал шлак на дорогу, в какой-то момент начал полыхать на глазах очевидцев

15 января 2023, 09:35, ИА Амител

Кадр из видео / Barnaul22

В алтайском селе дорогу в гололёд решили посыпать очень горячим шлаком. О том, к чему это привело, рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.

"Призрачный гонщик" вышел на обработку дорог от гололёда в селе Крутиха. Грузовик, наполненный шлаком, ехал по улицам села и порционно высыпал его на ледяную корку.

В какой-то момент очевидцы заметили, что кузов грузового автомобиля начал дымиться, а через некоторое время и вовсе загорелся.

Водителю пришлось остановиться и потушить огонь, чтобы не потерять служебный транспорт.

Ранее сообщалось, что метели и гололёд стали причиной массовой аварии на трассе в Алтайском крае. По словам очевидцев, столкнулись не менее пяти автомобилей.