Массовое ДТП произошло на трассе Барнаул – Павловск, закрытой из-за метелей и гололёда

Судя по кадрам, столкнулись пять автомобилей

13 января 2023, 16:21, ИА Амител

В Алтайском крае в пятницу днём, 13 января, произошло массовое ДТП на трассе Барнаул – Павловск, сообщил читатель amic.ru.

Судя по кадрам, столкнулись пять автомобилей. О пострадавших среди водителей и пассажиров не сообщается.

Напомним, в полдень 13 января перекрыли несколько дорог из-за непогоды, в том числе полностью на всём протяжении трассу Барнаул – Павловск.