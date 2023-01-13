НОВОСТИПроисшествия

Массовое ДТП произошло на трассе Барнаул – Павловск, закрытой из-за метелей и гололёда

Судя по кадрам, столкнулись пять автомобилей

13 января 2023, 16:21, ИА Амител

В Алтайском крае в пятницу днём, 13 января, произошло массовое ДТП на трассе Барнаул – Павловск, сообщил читатель amic.ru.

Судя по кадрам, столкнулись пять автомобилей. О пострадавших среди водителей и пассажиров не сообщается.

Напомним, в полдень 13 января перекрыли несколько дорог из-за непогоды, в том числе полностью на всём протяжении трассу Барнаул – Павловск.

 

Комментарии 7

  • Там каждый год одно и то же - массовые столкновения в буран.
    13 января, Гость   Ответить
  • На Лексусе спереди номер незаконного размера
    13 января, Гость   Ответить
  • А как они попали на закрытую трассу? Где экипажи ГИБДД, которые не должны были никого из населенных пунктов выпускать?
    13 января, Гость   Ответить
  • Трасса была закрыта только для автобусов и грузовых автомобилей. И в аварии участвовало 6 автомобилей. Изначально лексус врезался в крузак, который позже уехал с места ДТП. Ниссан из-за плохой видимости поздно увидел стоящие впереди автомобили и ушёл от удара с правой стороны, зацепил лексус левым боком. Потом все остальные влетели
    13 января, Гость   Ответить
  • Трасса была закрыта только для автобусов и грузовых автомобилей. И в аварии участвовало 6 автомобилей. Изначально лексус врезался в крузак, который позже уехал с места ДТП. Ниссан из-за плохой видимости поздно увидел стоящие впереди автомобили и ушёл от удара с правой стороны, зацепил лексус левым боком. Потом все остальные влетели
    13 января, Гость   Ответить
  • Гость, да ты что, правда? Ты уверен, что лексус совершил столкновение? Или мы пустословничаем, не зная ситуации? Крузак ехал замыкающим во всей этой ситуации и задел последний по счету автомобиль, Лексус в этом дтп никак не виноват, что в гибдд и сказали
    13 января, Гость   Ответить
  • Я вот тоже пугаюсь, когда видимость нулевая. Давлю в пол, чтобы быстрее доехать. Ну а как ?
    14 января, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров