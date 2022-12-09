На Алтае любитель стрельбы по изоляторам возместил ущерб в 28 тысяч рублей

Житель Заринска Алтайского края в октябре текущего года расстрелял из карабина гирлянду изоляторов линии электропередачи компании «Россети Сибирь», пишет АИС.

Повреждение на линии 35 кВ Смазнево — Сунгайская выявил персонал филиала «Алтайэнерго». Провода двух фаз в одном из пролётов оказались на земле. Когда 42-летнего горожанина задержали, он признал вину и, чтобы избежать уголовной ответственности, добровольно возместил энергетикам ущерб в сумме, составившей почти 28 тысяч рублей. Также он утверждал, что повредил изоляторы не умышленно.

«Независимо от того, специально или случайно происходят такие происшествия, это не уменьшает степень опасности, которой несознательные граждане подвергают своих земляков. Ведь оборванный провод под напряжением мог стать причиной смертельной электротравмы любого, кто оказался бы в радиусе восьми метров от места происшествия. Ценой таких бездумных действий могли стать человеческие жертвы среди детей и взрослых, которых по счастливой случайности удалось избежать», — заявил главный инженер филиала «Алтайэнерго» Владимир Каканов.

Ранее жители Рубцовска пожаловались на подростков, которые кирпичом выбили пробки электросчётчика.