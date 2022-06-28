На Алтае ураган завалил деревьями кладбище и разметал венки

27 июня ураган пронёсся по селу Вострово в Волчихинском районе. Как писал amic.ru, из-за ветра в этом и ещё в 23 сёлах края люди остались без света.

Также в Вострово отключалась вода. А на территории местного кладбища и на дороге, ведущей к нему, повалило деревья. Разметало и некоторые венки.

Местные жители делятся в соцсетях видео с произошедшим на погосте и жалуются, что теперь похоронить людей негде, так как в результате «трёхминутной бури» перекрыло дорогу к кладбищу.

«Умирать нельзя, теперь не похоронят», — говорят сельчане.

В тот же день в Барнауле во дворе одного из домов на Павловском тракте провалился асфальт прямо под машинами.