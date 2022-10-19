На Алтае вандалы разрушили только что установленную по нацпроекту остановку возле больницы
Прочный материал сооружения не выдержал натиска хулиганов
19 октября 2022, 15:19
Возле Алейской районной больницы вандалы разбили новую автобусную остановку, установленную по нацпроекту «Жильё и городская среда», сообщает газета «Маяк труда».
«Прочный материал сооружения не выдержал натиска хулиганов, которые к тому же ещё перевернули урну, высыпав содержимое», — отмечает издание.
Местные жители задаются вопросом: «Стоит ли вообще что-то делать для жителей города Алейска, если они так относятся к объектам благоустройства».
Фото: газета «Маяк труда»
Ранее вандалы разрушили весь парк в Камне-на-Оби.
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