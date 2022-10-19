На Алтае вандалы разрушили только что установленную по нацпроекту остановку возле больницы

Возле Алейской районной больницы вандалы разбили новую автобусную остановку, установленную по нацпроекту «Жильё и городская среда», сообщает газета «Маяк труда».

«Прочный материал сооружения не выдержал натиска хулиганов, которые к тому же ещё перевернули урну, высыпав содержимое», — отмечает издание.

Местные жители задаются вопросом: «Стоит ли вообще что-то делать для жителей города Алейска, если они так относятся к объектам благоустройства».

Фото: газета «Маяк труда»

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