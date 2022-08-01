«Небольшой» пожар произошел в здании районной больницы в Алтайском крае

Пожар произошел в здании Центральной районной больницы Кулундинского района в селе Кулунда. Как сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю, на момент прибытия первых пожарных расчетов шел дым из-под сайдинга снаружи здания.

Пожар был ликвидирован в считанные минуты, площадь возгорания составила около половины квадратного метра, горела теплоизоляционная плёнка, электрокабель. Из здания были эвакуированы 35 человек, пострадавших нет.

На место происшествия от МЧС России и подразделений добровольной пожарной охраны выезжали 14 человек, 7 единиц техники.