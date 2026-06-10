На всей территории региона развернутся две кампании, а в отдельных уголках — даже три.

Во-первых, все жители Алтайского края смогут принять участие в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва. Во-вторых, в выборах депутатов регионального парламента — Алтайского краевого Законодательного собрания девятого созыва. В-третьих, в 2026 году также пройдут выборы в представительные органы городов Алейска и Белокурихи и Залесовского муниципального округа.