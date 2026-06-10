Больше депутатов, хороших и разных. Что за выборы пройдут в России и на Алтае в 2026 году
В 2026 году Алтайский край станет площадкой сразу для двух, а местами и для трех избирательных кампаний
10 июня 2026, 06:15, ИА Амител
В 2026 году одним из самых главных событий в российской политике станут выборы депутатов Государственной Думы IX созыва. А в Алтайском крае политическая жизнь будет в два раза насыщеннее: жителям предстоит голосовать не только за федеральных парламентариев, но и за новый состав парламента региона — Алтайского краевого Законодательного собрания. Самое важное о масштабной избирательной кампании, которая уже совсем скоро захлестнет регион, — в материале amic.ru.
Когда пройдут выборы?
Выборы пройдут в единый день голосования. В 2026 году это третье воскресенье сентября, то есть 20 сентября 2026 года. При этом ЦИК России может принять решение о проведении голосования в течение нескольких дней подряд, но не более трех.
А кого будем выбирать?
На всей территории региона развернутся две кампании, а в отдельных уголках — даже три.
Во-первых, все жители Алтайского края смогут принять участие в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва. Во-вторых, в выборах депутатов регионального парламента — Алтайского краевого Законодательного собрания девятого созыва. В-третьих, в 2026 году также пройдут выборы в представительные органы городов Алейска и Белокурихи и Залесовского муниципального округа.
Значит, и бюллетеней будет сразу несколько?
Выборы депутатов Государственной Думы и АКЗС проходят по смешанной избирательной системе, поэтому и бюллетеней по каждому виду выборов будет два: бюллетень для голосования за так называемые партийные списки и бюллетень для голосования за кандидатов-одномандатников.
Соответственно, в 2026 году каждый избиратель Алтайского края, голосующий в пределах своего избирательного округа, получит четыре бюллетеня. На территориях муниципалитетов, где пройдут местные выборы, бюллетеней будет пять.
Что такое смешанная система? Кто такие эти одномандатники и что такое партийные списки?
Смешанная система — это, если говорить самыми простыми словами, такой вариант выборов, при котором избиратели голосуют и за отдельных кандидатов (те самые одномандатники) и за политические партии в целом. Голосование за партию в целом — это и есть голосование по спискам. Одномандатники — это кандидаты, участвующие в "индивидуальном" зачете на той или иной территории, в одномандатном избирательном округе. Такое название он имеет потому, что победить может лишь один кандидат в пределах своего округа.
На выборах при такой системе избиратель получает сразу два бюллетеня: с партиями и с кандидатами-одномандатниками, которые идут по округу.
Сколько всего этих округов и списков?
На выборах в АКЗС 34 таких округа и единый краевой список. Краевой список, однако, состоит из общекраевой части и территориальных групп кандидатов. Территориальные группы — это маленькие "команды" кандидатов внутри большого партийного списка, единого для региона, они соответствуют одномандатным избирательным округам. Поэтому число территориальных групп не может превышать число одномандатных избирательных округов и при этом не может быть меньше 17.
Выборы в Государственную Думу устроены отчасти схожим образом. На территории региона образовано три одномандатных округа: Барнаульский, Бийский и Славгородский. Раньше существовал еще один округ — Рубцовский, однако входящие в него территории "передали" остальным округам из-за сокращения числа избирателей в Алтайском крае и появления в составе России новых субъектов. Соответственно, избиратели в зависимости от места проживания получат один из трех бюллетеней за кандидатов. Партийный список же на выборах в Госдуму будет федеральным и также делится на общефедеральную и региональные части.
Получается, можно будет проголосовать за какую-то одну партию и за кандидата от совершенно другой?
Именно так. Никто не мешает даже проголосовать за две разные партии в АКЗС и Госдуму, и за кандидатов от еще двух партий. А на территориях, где состоятся местные выборы (в городах Алейске, Белокурихе и в Залесовском муниципальном округе), возможности будут еще богаче.
Все ли могут голосовать?
Проголосовать по месту своего жительства на выборах депутатов Государственной Думы и АКЗС может любой гражданин России, зарегистрированный на территории Алтайского края и достигший 18 лет. При этом список кандидатов в некоторых бюллетенях будет отличаться в зависимости от конкретного избирательного округа, на территории которого избиратель проживает. А вот кандидатов в местные представительные органы смогут выбирать только жители этих муниципалитетов с соответствующей пропиской.
А сколько всего избирателей в Алтайском крае?
На 1 января 2026 года численность избирателей в крае составила 1 727 573 человека. Большая часть из них проживает в Барнауле — 528,4 тысячи человек. В Бийске 153,4 тысячи избирателей, в Рубцовске — 91,2 тысячи.
Где можно будет подробнее узнать о партиях и кандидатах?
Все политические партии по закону обязаны сформировать и обнародовать собственные избирательные программы. Ознакомиться с ними можно будет в интернете либо в аналоговом формате, после того как официально начнется период агитации, банально прочитав в газете или взяв материалы у агитатора. Впрочем, с этого года партии вправе самостоятельно решать, получит ли их программа "материальный" вариант в периодическом печатном издании.
О кандидатах можно будет узнать в разделе "Выборы" на "Госуслугах": ресурс определит ваш избирательный округ по адресу постоянной регистрации и покажет списки всех выдвинутых и зарегистрированных кандидатов с их краткими биографиями. Во-вторых, можно воспользоваться электронным сервисом Центризбиркома "Кандидаты". В-третьих, списки кандидатов в АКЗС будут размещены на сайте Избирательной комиссии Алтайского края.
Те, кто предпочитает получать информацию в аналоговом виде, смогут ознакомиться со стендами на своих избирательных участках, где также будут размещены сведения о кандидатах.
06:30:34 10-06-2026
а толку-то? одни и те же, жадные до власти, ходить не могут, а в депутатах сидят...
07:43:46 10-06-2026
тошнящий смайлик
08:34:44 10-06-2026
Странно, Рубцовск больше Славгорода, а убрали именно Рубцовский округ.
09:24:51 10-06-2026
В бочке соленых огурцов не может быть не соленых огурцов, хоть они любого размера. В эпоху ИИ и гаджетов депутаты, это вымирающая надстройка в Вертикали власти.
07:15:38 11-06-2026
Не забывайте после выборов поднимут ЖКХ, ну и закрутят гайки посильнее
В текущей ситуации где 3/4 в Госдуме едросов у них единоличная власть