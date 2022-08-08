Нескольких российских полицейских задержали за помощь в сдаче на права за деньги

Начальника регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД по городу Братску и нескольких его коллег задержали по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Предполагается, что начальник с несколькими подельниками в августе 2019 года получили 68 тысяч рублей за организацию фиктивной сдачи экзамена на получение водительских прав.

За вознаграждение кандидату в момент сдачи теории оказывалась удалённая помощь от консультанта, отвечающего за подготовку к экзамену.

Следователи предполагают, что случай, зафиксированный в 2019 году, не единственный.