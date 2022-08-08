Нескольких российских полицейских задержали за помощь в сдаче на права за деньги
За определённую плату специальный консультант помогал тем, кто сдавал экзамен
8 августа 2022, 14:09, Илья Звягинцев
Начальника регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД по городу Братску и нескольких его коллег задержали по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.
Предполагается, что начальник с несколькими подельниками в августе 2019 года получили 68 тысяч рублей за организацию фиктивной сдачи экзамена на получение водительских прав.
За вознаграждение кандидату в момент сдачи теории оказывалась удалённая помощь от консультанта, отвечающего за подготовку к экзамену.
Следователи предполагают, что случай, зафиксированный в 2019 году, не единственный.
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