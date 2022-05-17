Обрушение трубы на ТЭЦ-2 в Петропавловске сравнили с барнаульской аварией

Весной 2022 года в Петропавловске рухнула труба на ТЭЦ-2. Журналисты местного сайта pkzsk.info сравнили эту аварию с аналогичной, произошедшей годом ранее на барнаульской тепломагистрали с тем же названием, и пришли к выводу, что ЧП были практически идентичными. За исключением одного: в Алтайском крае обошлось без жертв, а в Казахстане под завалами трубы погибла женщина.

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Прочее В СГК прокомментировали обрушение трубы на ТЭЦ-2

В чём схожесть аварий на ТЭЦ

И та, и другая ТЭЦ возведены в середине прошлого века в городах, построенных в схожем климате юга Западной Сибири. Однако в Петропавловске ТЭЦ была помощнее и труба повыше. Но создано всё по схожей технологии, технологии постройки труб вообще одинаковые.

Обе трубы эксплуатировались более 60 лет. Обрушились на одинаковой высоте. Аварии случились примерно в одно время — весной, когда пики отопительного сезона были пройдены. В Барнауле это было 11 апреля 2021 года, в Петропавловске — 20 марта 2022-го.

Обе трубы были отремонтированы за несколько лет до аварии. В Барнауле — в 2017 году, в Петропавловске — в 2016-м. Ремонты произвели без нареканий и дали гарантию эксплуатации в 15-17 лет.

Как обрушилась ТЭЦ в Барнауле

11 апреля 2021 года жители Барнаула услышали хлопок и увидели обрушение верхней части дымовой трубы на ТЭЦ-2. Сообщения об этом сразу появились в соцсетях.

Несмотря на аварию, теплоцентраль продолжила работу. Однако в городе был введён режим повышенной готовности, 30% потребителей ТЭЦ-2 перевели на обогрев от третьей теплоэлектроцентрали.

На предприятии провела проверку прокуратура. Собственники заявили, что причиной обрушения стали ошибки при проектировании и строительстве трубы в прошлом веке. Саму конструкцию решили не разбирать, сослались на то, что сумма, потраченная на её разбор, равна сумме на восстановление.