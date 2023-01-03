Опубликовано фото с места смертельной аварии под Поспелихой
Прокуратура проводит проверку по факту происшествия, унёсшего жизни пяти человек
17 часов назад, Илья Звягинцев
Прокуратура показала фото с места смертельной аварии под Поспелихой. Снимок опубликовала пресс-служба ведомства.
«По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа органами прокуратуры организована и проводится проверка соблюдения безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших гибели граждан. Проведение проверки продолжается», — сказано в сообщении.
Напомним, что о столкновении «Лады» с Lexus стало известно 3 января. Водитель «Лады» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с иномаркой.
В результате аварии погиб водитель отечественного автомобиля и три его пассажира: женщина и двое детей.
Водитель и пассажиры «Лексуса» были госпитализированы, но позднее стало известно, что один из них также скончался.
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