Опубликовано фото с места смертельной аварии под Поспелихой

Прокуратура проводит проверку по факту происшествия, унёсшего жизни пяти человек

17 часов назад, Илья Звягинцев

Фото: прокуратура Алтайского края

Прокуратура показала фото с места смертельной аварии под Поспелихой. Снимок опубликовала пресс-служба ведомства.

«По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа органами прокуратуры организована и проводится проверка соблюдения безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших гибели граждан. Проведение проверки продолжается», — сказано в сообщении.

Напомним, что о столкновении «Лады» с Lexus стало известно 3 января. Водитель «Лады» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с иномаркой.

В результате аварии погиб водитель отечественного автомобиля и три его пассажира: женщина и двое детей.

Водитель и пассажиры «Лексуса» были госпитализированы, но позднее стало известно, что один из них также скончался.