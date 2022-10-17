Опубликовано видео возгорания самолёта Су-34 перед падением в Ейске

В Сети появилось видео, на котором запечатлён момент возгорания самолёта Су-34 во время взлёта в Ейске Краснодарского края.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как воздушное судно вспыхнуло в небе.

В Минобороны заявили, что военный самолёт потерпел крушение при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа. Судя по докладу катапультировавшихся лётчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлёте.

Самолёт упал во дворе дома, в котором проживает 600 человек. По последним данным, два человека погибли и 15 пострадали.