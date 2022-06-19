Пенсионерка, которая «сгнила» во время лечения в барнаульской больнице, умерла

Барнаульская пенсионерка, которая «сгнила» во время лечения в больнице, ушла из жизни. Об этом сообщает телеграм-канал Инцидент Барнаул.

«Умерла бабушка, у которой во время пребывания в барнаульской больнице появились глубокие раны от пролежней. Об этом нам сообщила ее внучка», — сказано в сообщении.

Напомним, 16 июня в соцсетях местная жительница рассказала, что её бабушка после выписки из медучреждения, куда её в феврале положили с подозрением на инсульт и ковид, вернулась домой с многочисленными гниющими ранами на ступнях, бёдрах и пояснице. Следователи после этого начали проверку.