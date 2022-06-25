Площадь лесного пожара в Угловском районе выросла почти в четыре раза

Пройденная огнём площадь в результате лесного пожара в Угловском районе Алтайского края выросла до 2,3 тысячи га, сообщили в региональном МЧС 25 июня. Днём ранее площадь составляла 615 га.

Всего в тушении задействовали 240 человек и 77 единиц техники всех взаимодействующих служб. Также в операции участвует самолёт-амфибия Бе-200ЧС.

«За вчерашний день [самолётом] произведено два сброса воды общим объёмом 18 тонн, сегодня — три сброса», — говорится в сообщении.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

До населённых пунктов огонь пока не добрался, но в сёлах Лаптев Лог, Беленькое и Борисовка на всякий случай провели дополнительную опашку.

В МЧС также уточняют, что для борьбы со стихией развернули межведомственный штаб, ситуация находится на постоянном контроле.

Лесной пожар в Озеро-Кузнецовском лесничестве Угловского района возник 22 июня из-за удара молнии. К утру 23 июня его удалось потушить, но уже в обед огонь разгорелся с новой силой.