Под Бийском задержали браконьеров, которые ловили рыбу острогой
Ущерб, нанесенный их действиями, оценивается в сумму, превышающую 100 тысяч рублей
24 сентября 2022, 17:24, Илья Звягинцев
В Бийском районе сотрудники Росрыболовства и Росгвардии провели профилактические мероприятия, в ходе которых были обнаружены браконьеры. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии.
В одном из мест сотрудники пресекли «факт нарушения правил рыболовства с использованием запрещенных орудий лова». Правоохранители задержали двух местных жителей, которые ловили рыбу лососевых пород на острогу.
Ущерб, нанесенный действиями браконьеров, оценивается в сумму, превышающую 100 тысяч рублей.
Задержанных доставили в полицию.
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