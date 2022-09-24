Под Бийском задержали браконьеров, которые ловили рыбу острогой

В Бийском районе сотрудники Росрыболовства и Росгвардии провели профилактические мероприятия, в ходе которых были обнаружены браконьеры. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии.

В одном из мест сотрудники пресекли «факт нарушения правил рыболовства с использованием запрещенных орудий лова». Правоохранители задержали двух местных жителей, которые ловили рыбу лососевых пород на острогу.

Ущерб, нанесенный действиями браконьеров, оценивается в сумму, превышающую 100 тысяч рублей.

Задержанных доставили в полицию.