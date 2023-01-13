Не пытайтесь покинуть Барнаул. Дороги из города перекрыли из-за метелей и гололёда

Автомобилистов призывают с пониманием отнестись к затруднённой дорожной обстановке.

13 января 2023, 12:32, ИА Амител

Фото: amic.ru

13 января ограничили движение для всех видов транспорта на нескольких дорогах, ведущих из Барнаула в другие населённые пункты, сообщает ГИБДД Алтайского края.

"В связи с недостаточной видимостью (метель, сильная гололедица, местами снежные заносы)", — пояснили в ведомстве.

Дороги перекрыли:

Барнаул — Заринск (от Барнаула до Заринска). Для всех видов транспорта;

А-322 Барнаул — Алейск (от Барнаула до Алейска). Для грузового и пассажироперевозящего транспорта;

А-321 Барнаул — Павловск (от Барнаула до Павловска). Для грузового и пассажироперевозящего транспорта.

Всех участников дорожного движения призывают с пониманием отнестись к затруднённой дорожной обстановке.