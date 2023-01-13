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Не пытайтесь покинуть Барнаул. Дороги из города перекрыли из-за метелей и гололёда

Автомобилистов призывают с пониманием отнестись к затруднённой дорожной обстановке.

13 января 2023, 12:32, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

13 января ограничили движение для всех видов транспорта на нескольких дорогах, ведущих из Барнаула в другие населённые пункты, сообщает ГИБДД Алтайского края.

"В связи с недостаточной видимостью (метель, сильная гололедица, местами снежные заносы)", — пояснили в ведомстве.

Дороги перекрыли:

  • Барнаул — Заринск (от Барнаула до Заринска). Для всех видов транспорта;
  • А-322 Барнаул — Алейск (от Барнаула до Алейска). Для грузового и пассажироперевозящего транспорта;
  • А-321 Барнаул — Павловск (от Барнаула до Павловска). Для грузового и пассажироперевозящего транспорта.

Всех участников дорожного движения призывают с пониманием отнестись к затруднённой дорожной обстановке.

 

Комментарии 5

  • А на трассе Барнаул - Бийск все спокойно?
    13 января, Гость   Ответить
  • как в сторону Новосиба?
    13 января, Гость   Ответить
  • Как долго придётся ждать открытия трассы Барнаул-Павловск?
    13 января, Гость   Ответить
  • "А-321 Барнаул — Павловск (от Барнаула до Алейска... " до Алейска А-322 :)
    13 января, Гость   Ответить
  • Как по трассе Барнаул -Кемерово?
    13 января, Гость   Ответить
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