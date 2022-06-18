Полицейские поймали сбежавшего из алтайской колонии рецидивиста Титанакова

В Республике Алтай 18 июня полицейские поймали 42-летнего рецидивиста Василия Титанакова, который сбежал из майминской колонии-поселения. Как сообщают «Новости Горного Алтая», злоумышленник скрывался в окрестностях села Алферово. Его уже доставили в исправительное учреждение.

Титанаков был судим девять раз. В последний раз, в 2015 году, был осуждён за то, что ударил 90-летнего деда по голове поленом, отчего тот после скончался.

В колонии-поселении он досиживал 10-летний срок, выйти на свободу должен был в 2024-м, а в этом году уже имел право условно-досрочно освободиться, но 12 июня совершил побег.

По данным следствия, один из сотрудников исправительного учреждения незаконно отправил Титанакова на специальные работы за пределы колонии. Воспользовавшийся этим рецидивист самовольно ушёл в неизвестном направлении.