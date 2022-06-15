Убил деда, угрожал матери. Что известно о сбежавшем из колонии на Алтае рецидивисте

14 июня стало известно, что из колонии в Республике Алтай сбежал неоднократно судимый 42-летний Василий Титанаков. Сейчас ведутся его поиски. Родные беглеца опасаются за свою жизнь.

За что сидел Василий Титанаков?

Всего этот рецидивист был судим девять раз. Его судили за кражи, за то, что угрожал убийством, истязал несовершеннолетнего, причинял тяжкий вред здоровью, что закончилось смертью потерпевшего. Первый раз в колонию он попал в 20 лет. Сейчас Титанакову 42 года.

В последний раз его отправили в заключение в 2015 году. Он содержался в колонии строгого режима, откуда совершил побег 12 июня 2022 года сразу после отбоя, передаёт РЕН ТВ. На свободу он должен был выйти в 2024-м.

На 10 лет его осудили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. В 2022 году он уже мог ходатайствовать о выходе на волю по УДО.

Чего опасаются родные беглого преступника?

Ранее Василий Титанаков угрожал убийством собственной матери, сестре и племяннице.

По словам родственницы беглеца, тот убил своего 90-летнего деда, рассказывает «Газета.ru». Титанаков с приятелем выпивали, ему под руку попался дед, которого Василий ударил по голове поленом. Впоследствии пожилой человек скончался от полученной травмы.

Родственники боятся за свои жизни, тем более что преступника заметили недалеко от села Соузга, где он проживал.

Как идут розыски сбежавшего из колонии рецидивиста?

Полиция прочёсывает окрестности родного села Титанакова. Об этом рассказали «Газете.ru» местные жители. По их словам, правоохранителей видели даже в лесу.

Родственница беглеца сообщила, что к сестре Титанакова приезжали полицейские. Его заметили возле её дома. Но когда преступника обнаружили, он скрылся.

Сотрудники МВД опровергли слухи, что беглец совершил преступления после побега. Жителей просят не паниковать, а если заметили Титанакова, надо сообщить об этом по телефонам 102 и 112.