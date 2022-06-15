Стало известно, как сбежал из алтайской колонии рецидивист Титанаков

12 июня в Республике Алтай из майминской колонии-поселения ИК-1 сбежал судимый девять раз 42-летний рецидивист Василий Титанаков. Как рассказали в Следкоме, в его уходе из исправительного учреждения замешан один из сотрудников ИК. О побеге стало известно 14 июня, когда жители и гости Горного Алтая увидели ориентировки на беглого преступника, развешанные в общественных местах.

По данным следствия, один из сотрудников исправительного учреждения незаконно отправил Титанакова на специальные работы за пределы колонии. Воспользовавшийся этим рецидивист самовольно ушёл в неизвестном направлении.

Позднее его заметили в окрестностях села Соузга, где преступник родился и проживал. Полиция ведёт поиски беглеца и просит граждан не паниковать. Сообщается, что со времени побега он не совершал преступлений. Если кто-то увидит этого человека, просят сообщить в полицию по телефонам 102 или 112.

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Происшествия Убил деда, угрожал матери. Что известно о сбежавшем из колонии на Алтае рецидивисте

Что известно о сбежавшем на Алтае преступнике

Василий Титанаков судим девять раз. Впервые попал в колонию в 20 лет. Он привлекался за кражи, угрозы убийством, истязание несовершеннолетнего, причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Родственники беглеца боятся встречи с ним, так как свой последний срок в 2015 году он получил за то, что ударил 90-летнего деда по голове поленом, отчего тот после скончался. Также Титанаков, со слов его родных, угрожал смертью матери, сестре и племяннице.

В колонии-поселении он досиживал 10-летний срок, выйти на свободу должен был в 2024-м, а в этом году уже имел право условно-досрочно освободиться.