Пострадали оба водителя: раскрыты подробности жесткой аварии на перекрестке в Барнауле

Стали известны подробности аварии в Барнауле с участием двух легковых автомобилей, которая произошла сегодня утром в районе пересечения улиц Антона Петрова и Северо-Западной. Подробности amic.ru рассказали в компании «Страховой Аварком».

Согласно информации их специалиста, водитель за рулём Toyota Nadia решил перестроиться, тогда как по среднему ряду ехал мужчина на Toyota Exiv. От удара первая иномарка развернулась и врезалась в забор и металлический гараж.

Пострадали оба водителя — у них диагностированы сотрясение и ушибы мягких тканей головы.