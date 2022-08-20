Пострадали оба водителя: раскрыты подробности жесткой аварии на перекрестке в Барнауле
Один из автомобилистов хотел перестроиться во время движения, но не заметил другую машину в соседнем ряду
20 августа 2022, 12:34
Стали известны подробности аварии в Барнауле с участием двух легковых автомобилей, которая произошла сегодня утром в районе пересечения улиц Антона Петрова и Северо-Западной. Подробности amic.ru рассказали в компании «Страховой Аварком».
Согласно информации их специалиста, водитель за рулём Toyota Nadia решил перестроиться, тогда как по среднему ряду ехал мужчина на Toyota Exiv. От удара первая иномарка развернулась и врезалась в забор и металлический гараж.
Пострадали оба водителя — у них диагностированы сотрясение и ушибы мягких тканей головы.
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