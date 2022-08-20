Жесткое столкновение двух иномарок произошло в Барнауле

В районе пересечения улиц Антона Петрова и Северо-Западной в Барнауле произошло столкновение двух легковых автомобилей. Как сообщают очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул», на месте происшествия работают полиция, сотрудники скорой помощи и МЧС.

О наличии пострадавших пока неизвестно. Подробности ДТП выясняются.

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Происшествия Автомобилист сбил двух девочек-подростков на пешеходном переходе в центре Барнаула

В Барнауле 34-летний водитель сбил двух 15-летних девочек, которые переходили дорогу на проспекте Строителей в районе дома № 58А. Как рассказали в ОГИБДД краевой столицы, подростки пересекали проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.