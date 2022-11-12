Появились подробности ДТП на алтайской трассе, в котором погибли два пенсионера

В ГИБДД рассказали подробности жёсткого ДТП в Заринском районе, в котором погибли два человека.

Авария случилась 12 ноября около 09:50 на 47-м километре трассы Белоярск — Заринск.

По предварительным данным, 73-летний водитель Hyundai Elantra ехал со стороны Заринска в направлении Барнаула, и по пути выскочил на «встречку», где столкнулся с ГАЗ-2790, за рулём которого был 37-летний мужчина.

В результате ДТП водитель иномарки и его 66-летняя пенсионерка погибли на месте до приезда скорой. Шофёра ГАЗа госпитализировали.

Напомним, 12 ноября в пригороде Барнаула в результате ДТП пострадали два водителя. Один из них выехал на встречную полосу.