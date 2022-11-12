Два водителя угодили в больницу после жёсткого ДТП в пригороде Барнаула

Два водители пострадали в результате ДТП в пригороде Барнаула, сообщили в ГИБДД города.

По данным ведомства, авария случилась 12 ноября в 10:10 на трассе Барнаул — Научный городок.

«39-летний мужчина, ранее лишённый водительских прав, управляя автомобилем Acura, превысил допустимую скорость движения, потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota Corolla под управлением 35-летней женщины. В результате ДТП оба водителя госпитализированы», — рассказали в полиции.

Ранее в соцсетях сообщали, что 12 ноября в Алтайском крае при лобовом столкновении с «Газелью» погибли два человека.