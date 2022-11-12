Два человека погибли на трассе Заринск — Барнаул в Алтайском крае в результате ДТП, сообщают очевидцы в Telegram-канале «В курсе 22».

По данным свидетелей, произошло лобовое столкновение легковушки и «Газели».

«В легковой пенсионеры не справились с управлением и вылетели на „встречку“. В результате ДТП погибло два человека. Водитель „Газели“ госпитализирован с различными травмами в Заринскую больницу», — рассказали очевидцы.

Официальных комментариев по поводу случившегося пока не поступало, подробности уточняются.