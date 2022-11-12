Соцсети: смертельное ДТП произошло на трассе Заринск — Барнаул
Автомобиль пенсионерами выехал на «встречку» и врезался в «Газель»
12 ноября 2022, 14:41, Никита Черников
Два человека погибли на трассе Заринск — Барнаул в Алтайском крае в результате ДТП, сообщают очевидцы в Telegram-канале «В курсе 22».
По данным свидетелей, произошло лобовое столкновение легковушки и «Газели».
«В легковой пенсионеры не справились с управлением и вылетели на „встречку“. В результате ДТП погибло два человека. Водитель „Газели“ госпитализирован с различными травмами в Заринскую больницу», — рассказали очевидцы.
Официальных комментариев по поводу случившегося пока не поступало, подробности уточняются.
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