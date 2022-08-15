Появились подробности смертельного ДТП в Рубцовске, в котором погиб водитель кроссовера

В ОГИБДД по городу Рубцовску прокомментировали смертельное ДТП, которое случилось 14 августа. Об этом сообщает «Инцидент Рубцовск».

Авария произошла около 13:50 в районе дома № 113 по улице Октябрьской. 49-летний водитель Toyota Caldina во время перестраивания не уступил дорогу и тем самым создал помеху попутному Hyundai Tucson. Избегая столкновения, 40-летний водитель съехал с дороги и врезался в опору ЛЭП.

«В результате ДТП водитель Hyundai при оказании медицинской помощи от полученных травм скончался в автомобиле скорой помощи, его пассажиры — 1999 года рождения и 2020 года рождения — госпитализированы в КГБУЗ ГБ № 1», — говорится в сообщении.

Напомним, 14 августа в Барнауле насмерть сбили пешехода на улице Антона Петрова.