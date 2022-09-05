Появилось видео пожара, в котором сгорела школа на Алтае. Где будут учиться дети?

В Горном Алтае сгорела сельская школа / Фото: vk.com/pga04

4 сентября в Республике Алтай сгорело здание средней школы. Пожар произошёл в селе Мендур-Соккон Усть-Канского района. Сообщение о возгорании поступило в половине шестого вечера. На тушении было задействовано 20 пожарных и 6 единиц спецтехники.

Пострадавших на пожаре не оказалось, причины возгорания выясняются. 5 сентября в соцсетях появилось видео с пожара.

Всего в школе этого села учатся 130 ребят, меньше половины из них — 57 человек — обучались в сгоревшем здании средней школы (оно построено в начале 60-х годов прошлого века). Остальные учатся в начальной школе, её здание находится по соседству и не пострадало.

О том, как будут дальше учиться те 57 мендур-сокконских школьников, рассказала Динара Култуева, зампред правительства РА по социальным вопросам:

«Новая учебная неделя пройдёт для всех учеников в дистанционном формате, пока будут ликвидированы последствия пожара. Затем дети начнут обучаться в две смены в здании начальной школы. Администрация района в течение недели приспособит здесь помещение пищеблока. Для обучения старшеклассников также задействуют сельский досуговый центр».

Также чиновница сообщила, что капитальный ремонт в обоих зданиях местной школы хотели провести в 2023 году.

Напомним, что 4 сентября в массовой аварии на Чуйском тракте в Алтайском крае погибли три человека и сгорела машина.