Появилось видео с места жуткого ДТП на Алтае, где погибли мать и четверо детей
Минивэн с женщиной и детьми перевернулся после столкновения с бензовозом
6 сентября 2022, 11:42
Напомним, вечером 5 сентября на 377-м километре Чуйского тракта произошло столкновение минивэна Honda Stepwgn и бензовоза DAF.
«Погибли водитель легкового автомобиля — женщина 1987 года рождения — и четыре пассажира 2006, 2007, 2015 и 2019 годов рождения», — отметили в полиции.
Amic.ru рассказал, что известно о жутком ДТП на Алтае, в котором погибли мать с четырьмя детьми.
Прокуратура проводит проверку по факту гибели пяти человек в ДТП в Алтайском крае
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