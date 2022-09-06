Появилось видео с места жуткого ДТП на Алтае, где погибли мать и четверо детей

Напомним, вечером 5 сентября на 377-м километре Чуйского тракта произошло столкновение минивэна Honda Stepwgn и бензовоза DAF.

«Погибли водитель легкового автомобиля — женщина 1987 года рождения — и четыре пассажира 2006, 2007, 2015 и 2019 годов рождения», — отметили в полиции.

Amic.ru рассказал, что известно о жутком ДТП на Алтае, в котором погибли мать с четырьмя детьми.