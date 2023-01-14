Пожар в многоквартирном доме на улице Антона Петрова потушили в Барнауле

На месте работали 11 человек и 2 автоцистерны

14 января 2023, 17:35, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Пожар потушили в многоквартирном доме на улице Антона Петров в Барнауле, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

На месте работали 11 человек и 2 автоцистерны. Пройденная огнём площадь составила около 10 квадратных метров. Пострадавших нет. Причину случившегося устанавливают.

По какому именно адресу случилось ЧП, в ведомстве не уточнили.

Напомним, 13 января барнаульские спасатели во время пожара помогли выбраться на свежий воздух 10 жителям четырёхэтажного дома по улице 40 лет Октября.