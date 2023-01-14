Руководителя "Жилфонда" в Барнауле, пропавшего с деньгами клиентов, могли объявить в международный розыск

По данным журналистки Татьяны Долговой, сумма похищенных средств может превысить 100 млн рублей. Однако эти сведения пока не подтверждены официально

14 января 2023, 14:10, ИА Амител

Фото: скриншот с 2gis.ru

Управляющую барнаульским агентством недвижимости "Жилфонд" Людмилу Авдюхину, которая в декабре прошлого года, предположительно, пропала с деньгами клиентов, объявили в международный розыск. Все материалы по её делу передали в Интерпол. Об этом сообщила журналистка Татьяна Долгова в своём Telegram-канале.

Также она отметила, что, по предварительным данным, сумма похищенных у клиентов средств может превысить 100 млн рублей. МВД при этом ранее сообщало, что сумма ущерба по двум пострадавшим составила более 8 млн рублей. По аналогичным фактам в УМВД России по городу Барнаулу поступило ещё девять заявлений. По ним проводятся проверки, ущерб устанавливается.

Стоит отметить, что предоставленные Татьяной Долговой сведения пока не подтверждены официально. Источник, который предоставил эту информацию, журналистка не назвала.

Напомним, Людмила Авдюхина исчезла со своей семьёй 19 декабря. После этого выяснилось, что пропали и деньги, которые клиенты хранили в индивидуальных ячейках агентства недвижимости на время заключения сделок.

26 декабря появилась информация, что в Барнауле возбудили уголовное дело по факту присвоения агентством "Жилфонд" денежных средств. Известно, что сумма ущерба по двум пострадавшим составила более восьми миллионов рублей. По аналогичным фактам в УМВД России по городу Барнаулу поступило ещё девять заявлений. По ним проводятся проверки, ущерб устанавливается.

Позже Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul сообщил, что Авдюхина, предположительно, с деньгами клиентов могла улететь в Турцию. По их сведениям, семья улетела из Новосибирска в Сочи, а оттуда с пересадкой в Москве — к турецким партнёрам в Стамбул, где её след теряется.